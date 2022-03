Grêmio x Palmeiras: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Brasileirão feminino 2022

A bola vai rolar neste sábado (12) para Grêmio x Palmeiras, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, a partir das 14h (do horário de Brasília). O Verdão quer embalar na competição com sua segunda vitória.

O Grêmio vem de um empate sem gols com o Cruzeiro na última rodada, enquanto as Palestrinas bateram o Atlético-MG por 2 a 1.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, o Grêmio, por não ter nenhum desfalque, deverá manter a mesma equipe que empatou com o Cruzeiro e, ainda, disputou a final da Supercopa do Brasil com o Corinthians, com Rafa Levis no ataque.

Mais artigos abaixo

O Palmeiras terá uma lista de desfalques com cinco jogadoras, mas, mesmo assim, deverá manter a mesma equipe titular que bateu o Atlético-MG, com Bia Zaneratto entre as escolhidas.

Possível escalação do Grêmio: Lorena; Laís, Mónica, Tuani, luanny; Jessica Peña, Pri Back, Caty; Gabizinha, Dani Ortolan e Rafa Levis.

Atividade técnica e tática para finalizar a quinta-feira de preparação ✅⚽️#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/LcERbwnZIv — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) March 10, 2022

Possível escalação do Palmeiras: Jully; Thais, Agustina, Bruna, Andressinha; Júlia, Ary e Bia Zaneratto; Duda, Chú e Camilinha.

DESFALQUES

GRÊMIO:

Sem desfalques

PALMEIRAS:

Giovana, Juliana e Manu: lesionadas

Evelin e Dóroty: transição física

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Grêmio e Palmeiras será transmitido ao vivo pela Band, na TV aberta, neste sábado (12).