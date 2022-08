Grêmio x Operário: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (9), pela 23ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Grêmio e Operário se enfrentam nesta terça-feira (9), na Arena do Grêmio, a partir das 19h (de Brasília), pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Buscando reduzir a diferença de nove pontos para o líder Cruzeiro, o Grêmio, na terceira posição, com 40 pontos, não perde há 17 jogos (11 empates e seis vitórias).

Para o confronto, o técnico Roger Machado terá novamente à disposição Bitello, enquanto Nicolas, com luxação no ombro direito, é tratado como dúvida.

No único confronto disputado entre as equipes, válido pelo primeiro turno da Série B, o Grêmio venceu por 1 a 0.

Do outro lado, o Operário, que venceu o Náutico por 1 a 0 na última rodada, busca mais três pontos para seguir na luta contra o rebaixamento. Atualmente, aparece na 15ª posição, com 24 pontos.

Prováveis escalações

Possível escalação do GRÊMIO: Brenno; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas (Diogo Barbosa); Villasanti, Lucas Leiva (Bitello), Campaz, Biel e Guilherme; Diego Souza.

Possível escalação do OPERÁRIO: Vanderlei; Fabiano, W. Estefani, Thales, Arnaldo; Rafael Chorão, Ricardinho; Ferreira, Tomas Bastos, Felipe Garcia; Getterson.

Desfalques da partida

Grêmio:

Kannemann, Ferreira e Jhonata Robert: lesionados.

Operário:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Grêmio x Operário DATA Terça-feira, 9 de agosto de 2022 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 0 Grêmio Série B 26 de julho de 2022 Guarani 1 x 2 Grêmio Série B 5 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Grêmio Série B 13 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília) Grêmio x Cruzeiro Série B 21 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

Operário

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 3 x 0 Operário Série B 30 de julho de 2022 Operário 1 x 0 Náutico Série B 5 de agosto de 2022

Próximas partidas