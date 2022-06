Grêmio x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série B

Jogo da 11ª rodada da Série B acontece nesta terça-feira (7); veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e Nevorizontino entram em campo nesta terça-feira (7), em Porto Alegre, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 11ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Grêmio x Novorizontino DATA Terça-feira, 7 de junho de 2022 LOCAL Arena do Grêmio, Porto Alegre - RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Andrade e Jose Junior (DF)

Quarto árbitro: Rafael Klein (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Informações da partida

A pressão no lado do Grêmio é grande, já que o time gaúcho não vence há cinco jogos (quatro empates e uma derrota).

Apesar do time gaúcho, quinto colocado, com 14 pontos, quer acabar com o débito diante de sua torcida, na Arena.

O Novorizontino, vive situação semelhante e vive jejum de três partidas sem ganahr.

A equipe do interior paulista está na sexta posição, tambpem com 14 pontos marcados.

Prováveis escalações

Grêmio: Brenno; Bruno Alves, Geromel e Kannemann; Edílson, Thiago Santos, Bitello e Nicolas; Janderson, Diego Souza e Biel.

Novorizontino: Giovanni; Felipe Albuquerque, Rodolfo Filemon, Ligger e Romário; Johny Douglas, Gustavo Bochecha e Diego Torres; Douglas Baggio, Rolando (Hélio Borges) e Ronaldo.

Desfalques

Grêmio

Benítez: lesionado.

Villasanti e Campaz: convocados.

Novorizontino

Bruno Silva: lesionado.

Últimos resultados e próximos jogos

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 0 Grêmio Série B 2 de junho de 2022 Vila Nova 0 x 0 Grêmio Série B 29 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Grêmio Série B 13 de junho de 2022 20h (de Brasília) Grêmio x Sampaio Corrêa Série B 18 de junho de 2022 11h (de Brasília)

Novorizontino

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 0 x 0 Sampaio Corrêa Série B 4 de junho de 2022 CSA 2 x 1 Novorizontino Série B 28 de maio de 2022

Próximas partidas