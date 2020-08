Grêmio x Novo Hamburgo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Tricolor luta pela classificação para a final do Campeonato Gaúcho neste domingo (2); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo vaga na final do , e Novo Hamburgo entram em campo neste domingo (2), às 19h (de Brasília), na Arena. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Grêmio x Novo Hamburgo DATA Domingo, 2 de agosto de 2020 LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Grêmio ficou em primeiro do Grupo B, com 14 pontos, e pega, de novo, o Novo Hamburgo, que ficou em segundo do Grupo A, com oito pontos.

O técnico Renato Gaúcho deve mandar a campo o time titular após ter poupado no meio da semana.

Mais times

Já o Novo Hamburgo tem duas dúvidas para o duelo contra o Grêmio. O zagueiro Kesley pode substituir o lesionado Diego Ivo, enquanto no meio, William Schuster, recuperado de dores musculares, pode ser titular.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e ; Diego Souza.

Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Novo Hamburgo: Jaccson; Gian Costa, Diego Ivo (Kesley), Moisés e Zé Mário; Chicão, Bertotto, William Schuster (Mossoró); Matheus Lagoa, Juba e Kayron. Técnico: Márcio Nunes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 Ypiranga Campeonato Gaúcho 26 de julho de 2020 Novo Hamburgo 0 x 0 Grêmio Campeonato Gaúcho 29 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 19h (de Brasília) Ceará x Grêmio Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

NOVA HAMBURGO