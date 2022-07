Grêmio x Náutico: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (8), pela 17ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e Náutico entram em campo na noite desta sexta-feira (8), em Porto Alegre, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Em casa, o Grêmio entra em campo querendo a vitória para se manter dentro da zona de classificação à primeira divisão. O Tricolor é o quarto colocado do campeonato, com 26 pontos, e terá apenas o desfalque de Janderson, suspenso.

Do outro lado, o Náutico, que anunciou a chegada de reforços ao longo da semana, sabe que precisa somar pontos para continuar fora do Z-4. O Timbu é o 16º colocado, com 18 pontos.

A equipe pernambucana não poderá contar com Ralph, Djavan, Júnior Tavares, Luis Phelipe, Hereda, Bryan e Léo Passos, todos no departamento médico..

Prováveis escalações

Possível escalação do GRÊMIO: Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello e Campaz; Biel, Elias (Ferreira) e Diego Souza.

Possível escalação do NÁUTICO: Lucas Perri; Carlão, Bruno Bispo e João Lucas; Thássio, João Paulo, Victor Ferraz, Richard Franco e Pedro Vítor; Jean Carlos e Geuvânio.

Desfalques da partida

Grêmio:

Janderson: suspenso.

Náutico:

Ralph, Djavan, Júnior Tavares, Luis Phelipe, Hereda, Bryan e Léo Passos: departamento médico.

Quando é?

JOGO Grêmio x Náutico DATA Sexta-feira, 8 de julho de 2022 LOCAL Arena do Grêmio, Porto Alegre - RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio Machado (SC)

Assistentes: Kleber gil e Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Anderson Farias (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Últimos resultados e próximos jogos

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 3 x 1 Novorizontino Série B 2 de julho de 2022 Náutico 1 x 1 Criciúma Série B 29 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Chapecoense Série B 17 de julho de 2022 16h (de Brasília) Ponte Preta x Náutico Série B 20 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 0 Grêmio Série B 3 de julho de 2022 Grêmio 1 x 0 Londrina Série B 28 de junho de 2022

Próximas partidas