Grêmio x Londrina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (28), pela 15ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Grêmio e Londrina se enfrentam nesta terça-feira (28), na Arena, a partir das 19h (de Brasília), pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na quarta posição, com quatro pontos, um a mais que o Sport e dois a mais que o Tombense, o Tricolor pode abrir vantagem pela primeira vez no G-4.

Para o confronto, o técnico Roger Machado terá os retornos de Rodrigues, Villasanti e Thiago Santos, enquanto o goleiro Brenno, com lesão na panturrilha direita, deve seguir fora.

Do outro lado, o Londrina, na oitava posição, com 18 pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva na Segundona.

O zagueiro Saimon, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Guarani por 3 a 1, disputa a vaga com Augusto na zaga, assim como Marcinho, que volta a ficar à disposição, mas deve aparecer no banco de reservas.

Já Gabriel Santos e Mirandinha, com desconforto muscular, são tratados como dúvidas. Caso fiquem fora, Matheus Lucas formará o ataque com Douglas Coutinho.

"Tem que ter cuidado. Vai ser uma sequência desgastante de jogos. Tem que ter atenção. Vamos ter os devidos cuidados. Lesões vão existir, a sobrecarga, a cobrança, tem que vencer, a competição, um grau de dificuldade, as viagens. O treino na dose certa. Ter um controle de tudo isso". afirmou o técnico Adilson Batista.

Prováveis escalações

Possível escalação do Grêmio: Gabriel Grando; Rodrigues (Campaz), Geromel e Bruno Alves; Rodrigo Ferreira, Villasanti, Bitello e Nicolas; Janderson, Biel e Diego Souza.

Possível escalação do Londrina: Matheus Nogueira; Samuel Santos, Saimon (Augusto), Vilar e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas, Gegê e Caprini; Douglas Coutinho e Matheus Lucas (Gabriel Santos ou Mirandinha).

Desfalques da partida

Grêmio:

Brenno: lesionado.

Londrina:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Grêmio x Londrina DATA Terça-feira, 28 de junho de 2022 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha e Luanderson Lima (BA)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Grêmio Série B 14 de junho de 2022 Grêmio x Sampaio Corrêa Série B 18 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Náutico Série B 8 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Grêmio x Tombense Série B 16 de julho de 2022 16h30 (de Brasília)

Londrina

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 3 x 1 Guarani Série B 24 de junho de 2022 Londrina 0 x 1 Vasco Série B 18 de junho de 2022

Próximas partidas