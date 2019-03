Grêmio x Libertad: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Após empatar na estreia da Libertadores, Tricolor recebe paraguaios na Arena nesta terça-feira (12)

Pela segunda rodada da , o encara o nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Arena, após empatar com o Rosario na última semana por 1 a 1, na , de olho na liderança do Grupo H.

Veja informações da partida!

JOGO Grêmio x Libertad DATA Terça-feira, 12 de março LOCAL Arena do Grêmio - HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Grêmio Divulgação)

O jogo terá transmissão do canal SporTV , na TV fechada. Aqui, na Goal Brasil , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Visando assumir a ponta do Grupo, a equipe comandada por Renato Gaúcho vai contar com o retorno do volante Michel, que não participou do empate com o Rosario na primeira rodada. Além do mais, Diego Tardelli deve ficar no banco de reservas pela primeira vez, com a camisa do Grêmio, em um jogo de Libertadores, após atuar por cerca de 30 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o São José, no último sábado (9).

"Fisicamente eu estou 100%, não foi nada grave. Foi bem leve no tornozelo. No momento, sim, confesso. Achei que ia ser bem pior, pelo grau da torção. Mas eu estava bem protegido e o trabalho preventivo ajudou bastante", disse Michel.

Provável escalação:

LIBERTAD

Por outro lado, a equipe paraguaia, que venceu a , em casa, por 4 a 1, demitiu o técnico Leonel Álvarez na última semana, com suspeita de que sua saída estaria relacionada a um assédio a esposa de outro integrante do plantel.

Chamot, que assumiu o elenco, terá todos os jogadores disponíveis para a partida, incluindo o atacante Adrián Martínez, artilheiro da competição, com seis gols, e o goleiro uruguaio Martín Silva, ex- .

Provável escalação: