Grêmio x La Equidad: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor estreia na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (22), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Grêmio começa a sua caminhada na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (22), contra o La Equidad, em Porto Alegre, a partir das 19h15 (de Brasília), pela primeira rodada do grupo H. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x La Equidad DATA Quinta-feira, 22 de abril de 2021 LOCAL Arena do Grêmio, Porto alegre - BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Eber Aquino (PAR)

Assistentes: Milciades Salvidar e Luis Onieva (PAR)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer a vitória em casa / Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A Conmebol TV, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Após virar a página para Renato Gaúcho e anunciar a contratação de Tiago Nunes, o Grêmio tenta escrever uma nova história a partir desta quinta-feira. Para o duelo na Arena, o time conta com o retorno de Pedro Geromel. No entanto, Maicon, suspenso, é desfalque.

Tiago Nunes é o novo técnico do Grêmio! 🇪🇪🔙 #TiagoNunesÉGrêmio



Com contrato a ser assinado até dezembro de 2022, o treinador deve chegar nesta quinta-feira a Porto Alegre para acompanhar a nossa estreia na Copa Sul-Americana.



Provável escalação do Grêmio: Brenno; Rafinha, Geromel (Rodrigues), Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Matheus Henrique; Pepê (Alisson), Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza.

LA EQUIDAD

Do outro lado, o La Equidad ocupa atualmente a sexta posição no Campeonato Colombiano, e quer aproveitar o momento instável do rival para somar pontos.

Provável escalação do La Equidad: Bonilla; Pacheco, Pestaña, García e Torralvo; Lima, Zapata, Salazar, Angulo e Mantilla; Herazo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 1 Novo Hamburgo Gaúcho 18 de abril de 2021 Caxias 0 x 0 grêmio Gaúcho 16 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ypiranga x Grêmio Gaúcho 25 de abril de 2021 A confirmar Lanús x rêmio Copa Sul-Americana 27 de abril de 2021 21h30 (de Brasília)

LA EQUIDAD

JOGO CAMPEONATO DATA La Equidad 1 x 2 Santa Fe Apertura 18 de abril de 2021 Deportivo Pasto 0 x 2 La Equidad Copa Sul-Americana 8 de abril de 2021

Próximas partidas