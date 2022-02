Grêmio x Juventude: escalação, desfalques e mais do Campeonato Gaúcho 2022

O Grêmio enfrenta o Juventude neste domingo (13), na Arena do Grêmio, às 19h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho 2022.

Na liderança do Estadual, o Tricolor chega embalado com três vitórias consecutivas, enquanto o Juventude, na zona de rebaixamento com apenas dois pontos, busca a primeira vitória no torneio.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, o Grêmio deve ter a equipe titular em campo, com os retornos de Thiago Santos e Lucas Silva.

Por outro lado, Campaz, que sofreu uma pancada na vitória sobre o Guarany por 2 a 0, pela quarta rodada do Gauchão, segue em recuperação.

Neste domingo, voltaremos a campo para defender a liderança e a invencibilidade no #Gauchão2022. 🇪🇪 A partir das 19h, enfrentaremos o Juventude, na Arena, com o apoio dos gremistas dentro de casa. Compareça! Só estamos completos com a tua torcida. #GRExJUV #PeloGrêmioComOGrêmio pic.twitter.com/NbIeMFwGnb — Grêmio FBPA (@Gremio) February 12, 2022

Já o Juventude, ainda sem técnico após a demissão de Jair Ventura, não poderá contar com o zagueiro Paulo Miranda, por questões contratuais, além de Rafael Forster, com um desconforto muscular na coxa.

Possível escalação do Grêmio: Brenno; Lucas Kawan, Rodrigues, Rodrigo Marins e Nicolas; Fernando Henrique e Villasanti; Gabriel Silva, Benítez (Pedro Lucas), Rildo; Diego Churín (Elias).

Possível escalação do Juventude: César; Rodrigo Soares, Danilo Boza, William Matheus (Odivan) e Moraes (William Matheus); Élton, Jadson, Chico; Guilherme Parede (Rodrigo Bassani), Capixaba e Ricardo Bueno.

DESFALQUES

GRÊMIO:

Campaz: lesionado

JUVENTUDE:

Rafael Forster: desconforto muscular na coxa

ARBITRAGEM

Árbitro: Daniel Nobre Bins

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Tiago Augusto Kappes Diel

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Grêmio x Juventude será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, neste domingo, na Arena.