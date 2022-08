Grêmio x Ituano: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (26), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar na TV

Depois do empate no primeiro turno em 1 a 1, Grêmio e Ituano se enfrentam nesta sexta-feira (26), na Arena, a partir das 19h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há duas rodadas (empatou com o Cruzeiro e derrotado pelo CRB), o Grêmio chega pressionado pela vitória. Atualmente, na terceira posição com 44 pontos, a equipe tem dois a menos que o Vasco, quarto colocado, e está a 10 do Cruzeiro, líder da Série B.

Para o confronto na Arena, o técnico Roger Machado terá o retorno de Geromel, que cumpriu suspensão diante do Cruzeiro, mas Ferreira, lesionado, será substituído por Guilherme no ataque.

Do outro lado, o Ituano chega embalado com a vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0. No momento, aparece no meio da tabela com 33 pontos.

O técnico Carlos Pimentel segue sem contar com Pacheco, Neto Berola, machucados, além de Kaio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Já Bernardo e Jiménez, que cumpriram suspensão na última rodada, voltam a ficar à disposição.

Prováveis escalações

Possível escalação do GRÊMIO: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Leiva e Bitello; Biel, Guilherme e Diego Souza.

Possível escalação do ITUANO: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Lucas Dias, Roberto; Bernardo, Caíque, Carlão, Lucas Siqueira e Dudu Vieira; Gabriel Barros e Rafael Elias.

Desfalques da partida

Grêmio:

Ferreira, Kannemann, Jhonata Robert e Thiago Santos: lesionados

Ituano: Pacheco, Neto Berola: lesionados

Kaio: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Quando é?

JOGO Grêmio x Ituano DATA Sexta-feira, 26 de agosto de 2022 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

Quarto árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 2 x 0 Grêmio Série B 14 de agosto de 2022 Grêmio 2 x 2 Cruzeiro Série B 21 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Criciúma x Grêmio Série B 30 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília) Grêmio x Vila Nova Série B 2 de setembro de 2022 21h30 (de Brasília)

Ituano

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 0 Ituano Série B 13 de agosto de 2022 Ituano 1 x 0 Novorizontino Série B 19 de agosto de 2022

Próximas partidas