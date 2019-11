Grêmio x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Gre-Nal será disputado neste domingo (3), pela 30ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a classificação para a , e entram em campo neste domingo (3), às 18h (de Brasília), em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Internacional DATA Domingo, 3 de novembro LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio embalado no Brasileirão após a eliminação na Copa Libertadores para o / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Vindo de vitória sobre o por 3 a 1 na última rodada do Brasileirão, o Grêmio subiu para a quinta posição do Brasileirão, com 47 pontos, dois abaixo do , quarto colocado.

Para o clássico deste domingo, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Thaciano, que sofreu uma lesão na coxa.

Por outro lado, o zagueiro Kannemann e o meia Matheus Henrique, suspensos no meio da semana, retornam ao time titular, assim como Geromel, Alisson e Maicon, preservados contra o Vasco.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Luciano, ; Diego Tardelli

INTERNACIONAL

Na sexta posição, com 46 pontos, o Inter chega para o duelo com o mesmo objetivo do rival: vencer e secar o São Paulo para entrar no G-4.

Zé Ricardo não terá Heitor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bruno deve ser o seu substituto.

Por outro lado, Rodrigo Dourado, Nonato e Matheus Galdezani permanecem lesionados e seguem fora.

Provável escalação do Inter: Lomba; Bruno, Cuesta, Moledo, Zeca; Lindoso, Patrick; Parede, D'Alessandro, Wellignton Silva; Guerrero

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 422 jogos entre as equipes, o leva uma ampla vantagem sobre o seu maior rival. 156 vitórias, do Inter contra 131 do Grêmio, além de 135 empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Internacional 1 x 1 Grêmio Brasileirão 2019 Grêmio 0 (3) x (2) 0 Internacional 2019 Internacional 0 x 0 Grêmio Campeonato Gaúcho 2019 Grêmio 1 x 0 Internacional Campeonato Gaúcho 2018 Internacional 1 x 0 Grêmio Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 0 Brasileirão 27 de outubro Vasco 1 x 3 Grêmio Brasileirão 30 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Brasileirão 7 de novembro 20h (de Brasília) x Grêmio Brasileirão 10 de novembro 19h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 3 Internacional Brasileirão 26 de outubro Internacional 1 x 1 -PR Brasileirão 31 de outubro

Próximas partidas