Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal do Campeonato Gaúcho 2022

Grêmio e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (23), na Arena, a partir das 22h15 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Como venceu o primeiro duelo por 3 a 0, o Tricolor pode perder por até dois gols de diferença que mesmo assim seguirá à final. A partida terá transmissão ao vivo da RBS, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. A GOAL também leva até você os principais lances em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Internacional DATA Quarta-feira, 23 de março de 2022 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 22h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Ricardo Duarte/SC Internacional

A RBS, na TV aberta, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (23), na Arena. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Com a vitória por 3 a 0 no primeiro jogo, com gols de Elias, Bitello e Diego Souza, o Grêmio larga em vantagem na semifinal. Assim, a equipe pode perder por até dois gols de diferença, enquanto o Internacional precisará vencer por quatro gols para reverter a situação. Se triunfar por três, independente do placar, a decisão vai para os pênaltis.

O Grêmio encerrou a primeira fase na vice-liderança, com 21 pontos (seis vitórias, três empates e duas derrotas). Já o Inter, com 19, registrou cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Em 436 Gre-Nais disputados, o Internacinal segue com a vantagem. São 159 vitórias para o Colorado, contra 139 do Grêmio, além de 138 empates.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Grêmio é favorito contra o Grêmio nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,20 no triunfo do Tricolor, $ 3,20 no empate e $ 2,87 caso o Colorado vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,35 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,57 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 7,50.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 0 Ypiranga Gauchão 12 de março de 2022 Internacional 0 x 3 Grêmio Gauchão 19 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x Grêmio Série B 9 de abril de 2022 A definir Grêmio x Chapecoense Série B 16 de abril de 2022 A definir

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Guarany 1 x 1 Internacional Gauchão 12 de março de 2022 Internacional 0 x 3 Grêmio Gauchão 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas