Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino sub-20

Jogo acontece nesta quinta-feira (2), pela semifinal do Brasileirão feminino sub-20; veja como acompanhar na tv e na internet

Grêmio e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (2), no Vieirão, a partir das 15h (de Brasília), pelo confronto de ida semifinal do Brasileirão feminino sub-20. A partida não terá transmissão na TV ou na internet.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Quando é?

JOGO Grêmio x Internacional DATA Quinta-feira, 2 de junho de 2022 LOCAL Vieirão - Gravataí, RS HORÁRIO 15h (de Brasília)

Informações da partida

As Gurias Gremistas chegam para o duelo após se classificarem na última rodada da segunda fase da competição, após vencerem o Santos por 1 a 0.

Já as Coloradas se classificaram após campanha perfeita na segunda fase, com três vitórias nos três jogos disputados. O Inter tem o segundo melhor ataque da competição, com 34 gols marcados, ficando atrás apenas do São Paulo, com 47.

Últimos resultados e próximos jogos

Grêmio

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 2 São Paulo Brasileirão 25 de maio de 2022 Santos 0 x 1 Grêmio Brasileirão 27 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Grêmio Brasileirão 8 de junho de 2022 15h (de Brasília)

Internacional

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Flamengo Brasileirão 25 de maio de 2022 Corinthians 0 x 4 Internacional Brasileirão 27 de maio de 2022

Próximas partidas