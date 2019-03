Grêmio x Internacional: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Grenal acontece no domingo (17), às 16h (de Brasília), na Arena Grêmio

O recebe o neste domingo (17), a partir das 19h (de Brasília), na Arena, pelo .

Veja informações da partida!

JOGO Grêmio x Internacional DATA Domingo, 17 de março LOCAL Arena do Grêmio - Alegre HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: robertharding )

A partida terá transmissão no Premiere FC. Aqui, na Goal , você também acompanha o tempo real do jogo!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Grêmio

Grenal sem polêmica não existe. No entanto, após o Inter anunciar que irá escalar reservas no clássico, o tricolor gaúcho buscou não entrar em maiores atritos com a decisão do rival.

"Se o time reserva tem compromisso com resultado, se não tem, se o time reserva vai mais leve, tudo isso vai aparecer, não há a menor dúvida. Isso vai surgir e temos que saber enfrentar essas coisas. Isso dá um molho, um tempero, outra situação no jogo e temos que trabalhar isso muito bem. Não desconfio que isso fique se tratando até lá", disse Renato Gaúcho, que já avisou que irá com força máxima para o duelo.

"Para nós é indiferente, não temos de fazer o juízo de valor sobre o que faz o Internacional, todo mundo é maior e vacinado. Isso é coisa do Internacional, não diz respeito a nós", completou.

Após ser derrotado pelo por 1 a 0 em casa pela Libertadores, o Grêmio recebe o Internacional neste domingo (17), precisando apenas um empate com o seu maior rival para garantir o primeiro lugar na fase classificatória do Campeonato Gaúcho.

Apenas Marinho, que saiu do jogo contra o Libertad alegando dores, e Michel, que se recuperou de um longo período afastado, ainda não estão confirmados para o confronto.

Provável escalação:

Internacional

Por outro lado, o Colarado surpreendeu ao revelar que irá com o time reserva para o confronto de domingo como forma de protesto contra a suspensão de Nico López ocorrida na quinta-feira (14). O jogador teve a pena ampliada de dois para quatro jogos de suspensão, devido a uma confusão na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, em 10 de fevereiro.

Na última sexta (15), o técnico Odair Hellmann fechou os portões do Beira-Rio para definir a equipe reserva. No entanto, se fora de campo há problemas, dentro é só sorrisos, uma vez que a equipe atravessa uma boa fase na temporada.

O Inter os últimos sete compromissos e chega com grande confiança para enfrentar o Grêmio na Arena. Caso o time vença, a definição do topo da tabela fica apenas para a última rodada.

Dourado, que no clássico do ano passado trocou farpas com Michel após o apito final, evitou criar nova confusão na véspera do clássico.

"A gente sabe como é o clássico. É o maior clássico do país. Vamos nos empenhar em fazer um grande jogo", disse o jogador.

Provável escalação: