Grêmio x Internacional: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Brasileiro feminino 2022

Jogo da 11ª rodada do Brasileirão feminino acontece às 11h (de Brasília); confira o serviço do Gre-Nal deste domingo (5)

A bola vai rolar neste domingo (5) para Grêmio x Internacional, clássico válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, a partir das 11 h (do horário de Brasília), no Estádio Vieirão.

Depois da derrota para o Flamengo por 2 a 0, o Grêmio busca a recuperação para subir na tabela de classificação. Atualmente, soma 13 pontos, na nona posição, enquanto o Internacional, com 23, aparece em terceiro lugar.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

Para o confronto no Estadio Vieirão, o Grêmio não poderá contar com a capitã Pri Back, que rompeu o ligamento cruzamento anterior do joelho e ficará afastada por nove meses dos gramados.

Além da meia, a técnica Patrícia Gusmão também não terá Pati Maldaner, lesionada.

Do outro lado, o Internacional terá o retorno de Capelinha, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Real Brasília, mas Djeni, com edema ósseo no joelho, e Zóio, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, são desfalques certos.

Possível escalação do Grêmio: Lorena; Sinara, Tuani, Mónica Ramos e Jéssica Soares; Jéssica Peña, Karla Alves e Rafa Levis (Tchula); Caty, Cássia e Dani Ortolan (Luany).

Possível escalação do Internacional: Gabi Barbieri (May); Capelinha, Bruna Benites, Sorriso e Belinha (Eskerdinha); Ju Ferreira (Mai), Duda Sampaio e Maiara; Fabi Simões, Millene Fernandes e Lelê.

Desfalques da partida

Grêmio:

Pri Back e Pati Maldaner: lesionadas

Internacional:

Djeni e Zóio: lesionadas

Transmissão ao vivo

O jogo entre Grêmio x Internacional será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, neste domingo (5).