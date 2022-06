Grêmio x Internacional: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão feminino sub-20

Jogo da semifinal do Brasileirão feminino sub-20 acontece às 15h (de Brasília); confira o serviço do jogo desta quinta-feira (2)

A bola vai rolar nesta quinta-feira (2) para Grêmio x Internacional, clássico válido pelo confronto de ida da semifinal do Brasileirão feminino sub-20, a partir das 15h (do horário de Brasília). É o terceiro duelo entre as equipes na temporada.

O Grêmio vem de vitória sobre o Santos por 1 a 0, e procura manter a invencibilidade em Gre-nais na temporada, enquanto o Inter chega para o duelo após conseguir uma goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

O técnico das Gurias Gremistas, Yura Titow, poderá repetir a escalação que mandou a campo no duelo contra o Santos, que classificou o Grêmio.

Do lado das Gurias Coloradas, o técnico David Junior também terá todas as jogadoras que entraram em campo contra o Corinthians disponíveis para a semifinal.

Possível escalação do Grêmio: Paixão; Lais, Stephanie, Yngrid e Ana; Giovanna, Raissa, Rafaela; Nubia, Luany e Gaby.

Possível escalação do Internacional: Bianca; Carlinha, Ray, Maria, Erica; Tete, Gabriele, Kewllen; Gabriele, Milena e Tamara.

Desfalques da partida

Grêmio:

Pati Maldaner: lesionada.

Internacional: