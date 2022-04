Grêmio x Guarani: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

O Grêmio recebe o Guarani nesta quinta-feira (21), na Arena, a partir das 16h30 (de Brasília), abrindo a terceira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.



Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Guarani DATA Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz de Freitas - GO

Assistentes: Edson Antonio de Sousa e Hugo Savio Xavier - GO

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein - RS

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira - SC

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (21), na Arena. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Ainda sem vencer e sem marcar um gol na Série B, o Grêmio entra em campo pressionado. Na primeira rodada, a equipe gaúcha empatou sem gols com a Ponte Preta, enquanto na rodada seguinte foi derrotada pela Chapecoense por 1 a 0.

Grêmio realiza mais um treinamento antes de enfrentar o Guarani.

Veja os detalhes da tarde de trabalhos no CT Presidente Luiz Carvalho: https://t.co/3UFs3YSh7p pic.twitter.com/qV1i2GywRt — Grêmio FBPA (@Gremio) April 19, 2022

Do outro lado, o Guarani é outro que ainda não triunfou e não marcou gols no campeonato. Na estreia, derrota para o Brusque, fora da casa. Na segunda rodada, empate com o Sport como mandante.

Em 28 jogos disputados, o Grêmio registra 11 vitórias, contra 12 do Guarani, além de cinco empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 0 x 0 Grêmio Série B 9 de abril de 2022 Grêmio 0 x 1 Chapecoense Série B 15 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Grêmio Série B 27 de abril de 2022 19h (de Brasília) Grêmio x CRB Série B 30 de abril de 2022 16h30 (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 1 x 0 Guarani Série B 8 de abril de 2022 Guarani 0 x 0 Sport Série B 16 de abril de 2022

Próximas partidas