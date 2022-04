Grêmio x Guarani: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

Em busca da primeira vitória na Série B do Brasileiro, Grêmio e Guarani se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 16h30 (de Brasília), na Arena, pela terceira rodada da Segundona. É o primeiro duelo entre as equipes após 12 anos do último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão de 2010. Na ocasião, o Tricolor venceu por 3 a 0.

Ainda sem vencer na Série B, o Grêmio entra em campo pressionado após empatar com a Ponte Preta, e ser derrotado pela Chapecoense.

"Não pode passar mais uma partida de dificuldade, com todo respeito. O Guarani está na mesma campanha que nós, um clube tradicionalíssimo, que merece e tem todo o respeito. Mas se nós quisermos fazer campanha, temos que vencer", afirmou o presidente Romildo Bolzan Júnior.

O Tricolor é o 17º colocado com o mesmo ponto somado que o Guarani, em 18º.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, o Grêmio te um desfalque importante: Ferreira, por conta de dores no músculo adutor da coxa direita, é desfalque certo.

Por outro lado, o técnico Roger Machado terá os retornos de Diego Souza e Nicolas, recuperado de lesões.

Já o Guarani, não poderá contar com Ronaldo Alves, que sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa. Assim, o técnico Daniel Paulista deve promover a entrada de Derlan.

O lateral-direito Mateus Ludke, com dengue, e o zagueiro Leandro Castan, lesionado, também estão fora.

Possível escalação do Grêmio: Brenno; Edílson, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello e Lucas Silva; Campaz, Elias e Diego Souza.

Possível escalação do Guarani: Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor, Derlan e Matheus Pereira; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Júlio César, Bruno José e Lucão do Break (Nicolas Careca).

DESFALQUES

GRÊMIO:

Ferreira: dores na coxa direita

GUARANI:

Ronaldo Alves e Leandro Castan: desconforto muscular

Mateus Ludke: dengue

ARBITRAGEM

Árbitro: Andre Luiz de Freitas - GO

Assistentes: Edson Antonio de Sousa e Hugo Savio Xavier - GO

Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein - RS

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira - SC

Auxiliar VAR: Helton Nunes - SC

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Grêmio e Guarani será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, nesta quinta-feira (21). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.