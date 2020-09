Grêmio x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Após reencontrar o caminho da vitória, o busca mais um triunfo contra a neste domingo (13), às 16h (de Brasília), na Arena, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo na RBS TV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

Depois de voltar a vencer no Brasileirão, o Grêmio se afastou da zona de rebaixamento e agora mira na parte de cima da classificação.

No entanto, já visando o retorno da Copa Libertadores, o técnico Renato Gaúcho poderá preservar alguns nomes para o duelo contra o Fortaleza.

Matheus Henrique, expulso na vitória sobre o , está naturalmente fora.

Já o Fortaleza também vem de vitória sobre o Sport após duas derrotas consecutivas.

Para o duelo, o técnico Rogério Ceni poderá repetir a mesma escalação que entrou em campo no meio da semana no Castelão.

