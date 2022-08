Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste domingo (21), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B; veja como acompanhar na TV

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (21), na Arena, a partir das 16h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para MG e RS), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Isolado na liderança com 53 pontos, o Cruzeiro não sabe o que é perder há sete jogos na Segundona (quatro vitórias e três empates).

Para o confronto, Geovane Jesus, Léo Pais, Jajá, Waguininho e João Paulo, seguem como desfalques.

Por outro lado, o técnico Paulo Pezzolano terá Lincoln e Juan Christian à disposição.

Já o Grêmio, com 43 pontos, busca a recuperação após a derrota para o CRB por 2 a 0 na última rodada.

"É um jogo grande, mas a equipe vai jogo a jogo. O objetivo principal é subir, mas sempre olhando pro título. O jogo de domingo é fundamental pela briga e vamos em busca da vitória.", afirmou Villasanti.

Geromel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo, mas Roger Machado terá o retorno de Nicolas, que pode voltar no lugar de Diogo Barbosa.

Prováveis escalações

Possível escalação do GRÊMIO: Brenno; Rodrigo, Bitello, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Leiva, Gabriel Teixeira, Campaz e Guilherme; Diego Souza.

Possível escalação do CRUZEIRO: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Filipe Machado (Willian Oliveira), Neto Moura, Wesley Gasolina, Bidu e Chay (Daniel Junior); Bruno Rodrigues e Luvannor.

Desfalques da partida

Cruzeiro:

Geovane Jesus, Léo Pais, Jajá, Waguininho e João Paulo: departamento médico

Grêmio:

Geromel: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Ferreira, Kannemann, Jhonata Robert e Thiago Santos: machucados

Quando é?

JOGO Grêmio x Cruzeiro DATA Domingo, 21 de agosto de 2022 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 5 x 1 Operário Série B 9 de agosto de 2022 CRB 2 x 0 Grêmio Série B 14 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Ituano Série B 26 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Criciúma x Grêmio Série B 30 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília)

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 2 Cruzeiro Série B 10 de agosto de 2022 Cruzeiro 1 x 1 Chapecoense Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas