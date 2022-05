Grêmio x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Grêmio e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira (19), na Arena, a partir das 19h (de Brasília), pela oitava rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Criciúma DATA Quinta-feira, 19 de maio de 2022 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio - GO

Assistentes: Bruno Boschilia e Rafael Trombeta - PR

Quarto árbitro: Rafael Rodrigo - RS

VAR: Wagner Reway - PB

ONDE VAI PASSAR?

Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (19), na Arena.

MAIS INFORMAÇÕES

Sem vencer ha duas rodadas (uma derrota e um empate), o Grêmio busca a recuperação para retomar ao G-4 da Série B. Atualmente, aparece na sexta posição com seis pontos, registrando 52,4% de aproveitamento.

Do outro lado, o Criciúma, com nove, busca emplacar a segunda vitória consecutiva na Segundona após bater o CRB por 3 a 0 na última rodada.

Em 28 jogos disputados entre as equipes, o Tricolor registra 15 vitórias, contra sete do Criciúma, além de seis empates. O último encontro ocorreu em julho de 2015, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o Grêmio venceu nos pênaltis por 4 a 3.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Grêmio Série B 8 de maio de 2022 Ituano 1 x 1 Grêmio Série B 17 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vila Nova x Grêmio Série B 29 de maio de 2022 16h (de Brasília) Vasco x Grêmio Série B 3 de junho de 2022 20h (de Brasília)

CRICIÚMA

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 2 x 0 Criciúma Série B 7 de maio de 2022 Criciúma 3 x 0 CRB Série B 14 de maio de 2022

Próximas partidas