Grêmio x Criciúma: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

O Grêmio recebe o Criciúma nesta quinta-feira (19), às 19h (de Brasília), na Arena, pela oitava rodada da Série B.

Sem vencer há duas rodadas (uma derrota e um empate), o Grêmio busca a recuperação para retomar ao G-4 da Segundona. Atualmente, aparece na sexta posição com seis pontos.

Já o Criciúma, em sétimo, com com nove, busca emplacar a segunda vitória consecutiva após bater o CRB por 3 a 0 na última rodada.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Arena, o Grêmio, sob o comando do técnico Roger Machado, terá algumas modificações na equipe.

Sem contar com Rodrigo Ferreira e Edilson, lesionados, Rodrguies e Elkeson vão aparecer entre os titulares, além de Lucas Silva no lugar de Gabriel Silva.

Já o Criciúma não poderá contar com Tiago Marques, com entorse no joelho direito. Assim, o técnico Cláudio Tencati optará pela entrada de Hygor.

Possível escalação do Grêmio: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Silva, Bitello e Gabriel Teixeira; Elkeson e Diego Souza.

Possível escalação do Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson, Fellipe Mateus e Thiago Alagoano; Rafael Bilu e Hygor (Eduardo Melo).

DESFALQUES

GRÊMIO:

Edilson, Rodrigo Ferreira, Diogo Barbosa, Ferreira: lesionados

CRICIÚMA:

Marquinhos Gabriel e Tiago Marques: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Grêmio e Criciúma será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, nesta quinta-feira (19).