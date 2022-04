Grêmio x CRB: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

Em Porto Alegre, o Grênmio enfrenta o CRB neste sábado (30), às 16h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Série B.

O Tricolor conta com o apoio de sua torcida para vencer mais uma e permanecer no G-4. Já o CRB é o lanterna da competição, com apenas 1 ponto marcado.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Grêmio deve manter o mesmo esquema tático das últimas partidas.

A novidade no Tricolor é Elkeson, que foi relacionado, enquanto Elias pode ganahr a vaga de Campaz.

Do outro lado, o CRB conta com o retorno de Emerson Negueba, recuperado de lesão.

No entanto, Wesley Moreira pertence justamente ao Tricolor e é desfalque certo, assim como Maicon, ex-Grêmio, que está machucado.

Possível escalação do Grêmio: Brenno; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello e Lucas Silva; Elias (Campaz), Gabriel Teixeira e Diego Souza.

Possível escalação do CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Iago Mendonça e Guilherme Romão; Marthã, Yago e Longuine (Vico); Fabinho (Apis ou Diego Ivo), Richard e Anselmo Ramon.

DESFALQUES

GRÊMIO:

Ferreira, Kannemann e Jhonata Robert: lesionados.

CRB:

Micon, Gilvan, Claudinei e Maycon Douglas: departamento médico.

Wesley Moreira: questões contratuais.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Grêmio e CRB será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, neste sábado.