Grêmio x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (5), pela 23ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Deixando de lado as semifinais da Copa Libertadores, o recebe o neste sábado (5), às 19h (de Brasília), na Arena, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Corinthians DATA Sábado, 5 de outubro LOCAL Arena do Grêmio - Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Após o empate em casa com o Flamengo em 1 a 1 no jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Grêmio volta suas atenções para o Brasileirão.

Em oitavo lugar, com 34 pontos, a equipe de Renato Gaúcho precisa vencer para se aproximar do G-6.

"Temos que virar a chavinha, tem jogo importante no sábado e temos objetivo no Brasileiro. A gente pega a lição que não podemos deixar de criar. Podemos até sofrer com a qualidade do adversário, sabíamos que o poderia nos trazer problemas, mas não podemos deixar de criar", disse David Braz.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann e Cortez; Michel e Matheus Henrique; Alisson, Luan e ; Diego Tardelli.

CORINTHIANS

Por outro lado, o chega invicto no segundo turno para encarar o Grêmio fora de casa. Em quarto lugar, com 41 pontos, a equipe de Fábio Carille conta com o retorno de Jadson, que cumpriu suspensão na vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

"Vamos seguir batalhando pra alcançar as equipes que estão liderando. A vaga na será consequência se formos competentes até o fim da competição", disse Sornoza ao Lance!

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf; Pedrinho, Júnior Urso, Mateus Vital e Clayson; Vágner Love.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Grêmio Brasileirão 29 de setembro Grêmio 1 x 1 Flamengo Copa Libertadores 2 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Ceará Brasileirão 9 de outubro 21h (de Brasília) x Grêmio Brasileirão 13 de outubro 19h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Brasileirão 29 de setembro 0 x 1 Corinthians Brasileirão 2 de outubro

Próximas partidas