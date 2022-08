Grêmio x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileiro feminino

Partida acontece neste domingo (7), pela 15ª rodada Brasileiro feminino; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Gravataí, Grêmio e Corinthians entram em campo neste domingo (7), em Caçador, a partir das 11h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta.

Em oitavo lugar, com 20 pontos, o Grêmio precisa de uma vitória para garantir a sua classificação à próxima fase sem depender de qualquer resultado.

Do outro lado, o Corinthians, já classificado para a reta final do campeonato, está em quarto lugar, com 31 pontos, e quer o triunfo para tentar alcançar a melhor colocação possível na tabela.

Prováveis escalações

Possível escalação do Grêmio: Lorena, Sinara, Tchula, Tuani, Jéssica Soares, Jessica Peña, Karla Alves, Caty, Gabizinha, Cássia e Lais Estevam.

Possível escalação do Corinthians: Paty, Paulinha, Giovanna Campiolo, Andressa, Juliete, Diany, Grazi, Miriã, Jaqueline, Victoria Albuquerque e Jheniffer.

Desfalques da partida

Grêmio:

sem desfalques confirmados.

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Grêmio x Corinthians DATA Domingo, 7 de agosto de 2022 LOCAL Vieirão, Gravataí - RS HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andressa Hartmann (RS)

Assistentes: Luíza Reis e Maíra Moreira (RS)

Quarto árbitro: Jonathan Vivian (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA São José 1 x 1 Grêmio Brasileirão feminino 3 de agosto de 2022 Grêmio 2 x 1 Avaí/Kindermann Brasileirão feminino 18 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 4 x 0 Esmac Brasileirão feminino 3 de agosto de 2022 Corinthians 1 x 1 Internacional Brasileirão feminino 18 de junho de 2022

Próximas partidas