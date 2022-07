Grêmio x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Partida acontece neste sábado (9), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e Corinthians se enfrentam neste sábado (9), no CT Hélio Dourado, a partir das 15h (de Brasília), pela quinta rodada do Brasileirão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, na internet

O Grêmio entra em campo querendo subir na tabela. O Tricolor está na quarta posição do grupo B, com 7 pontos somados. Até o momento, o time acumula duas vitórias, um empate e uma derrota.

Já o Corinthians é o vice-líder da chave, com 9 pontos marcados. Com três vitórias e uma derrota no campeonato, o Timão sabe que um triunfo pode colocá-lo na liderança.

Prováveis escalações

Possível escalação do Grêmio: Arthur, Cristiano, Andre, Erick, Pedro Cuiaba, Lucao, José Guilherme, Viery, Ronald, Kauan e Hiago.

Possível escalação do Corinthians: Kauê, Vitor, Jose Vitor, Leo, Kayke, João Pedro, Ryan, Arthur, Pedrinho, Cauan e Murillo.

Desfalques da partida

Grêmio:

sem desfalques confirmados.

Corinthians:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Grêmio x Corinthians DATA Sábado, 2 de julho de 2022 LOCAL CT Hélio Dourado, Eldorado do Sul - RS HORÁRIO 1h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Lucas Horn (RS)

Assistentes: Juarez Junior e Ariela Silveira (RS)

Quarto árbitro: Andressa Hartmann (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Garibaldi 0 x 1 Grêmio Gaúcho sub-20 4 de julho de 2022 Grêmio 0 x 1 Vasco Brasileiro sub-20 30 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Garibaldi Gaúcho sub-20 11 de julho de 2022 15h (de Brasília) Athletico-PR x Grêmio Brasileiro sub-20 20 de julho de 2022 15h (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Noroeste 0 x 1 Corinthians Paulista sub-20 6 de julho de 2022 Corinthians 1 x 0 Fluminense Brasileiro sub-20 3 de julho de 2022

Próximas partidas