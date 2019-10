Grêmio x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipe gaúcha terá o retorno de Geromel nesta quarta-feira (9), pela 24ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a primeira vitória depois de nove rodadas, o Ceará visita o nesta quarta-feira (9), às 21h (de Brasília), no estádio Centenário, em do Sul, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Ceará DATA Quarta-feira, 9 de outubro LOCAL Centenário - Caxias do Sul, BRA HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Depois de empatar com o na última rodada, o Grêmio terá pela frente o Ceará nesta quarta.

A grande novidade é o possível retorno de Geromel. Já Jean Pyerre, que se recupera de lesão muscular na coxa direita, deve seguir fora.

Atualmente, o Grêmio ocupa a oitava posição, com 35 pontos.

Provável escalação do Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, David Braz, Geromel e Cortez; Michel, Maicon, Alisson, Luan e Pepê; Tardelli.

CEARÁ

Há nove jogos sem vencer (seis derrotas e três empates), o Ceará está no limite da zona de rebaixamento. Vindo de derrota para o por 1 a 0, a equipe busca a sua primeira vitória sob o comando do técnico Adilson Batista.

Leandro Carvalho, Wescley e Lima não enfrentam o Grêmio. O último devido a cláusula contratual que o impede de atuar contra a equipe gaúcha.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Valdo e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Mateus Gonçalves, Thiago Galhardo; Juniinho Quixadá, Felippe Cardoso

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 2 de outubro Grêmio 0 x 0 Corinthians Brasileirão 5 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Grêmio Brasileirão 13 de outubro 19h (de Brasília) Grêmio x Brasileirão 16 de outubro 19h15 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Ceará Brasileirão 29 de setembro Ceará 0 x 1 Goiás Brasileirão 6 de outubro

Próximas partidas