Grêmio x Caxias: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Tricolor tem vantagem no segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e se enfrentam neste domingo (30), na Arena do Grêmio, às 16h (de Brasília), pelo segundo jogo da final do . O Tricolor tem a vantagem do empate após vencer o duelo de ida por 2 a 0. A partida será transmitida pela Globo (RS) na TV aberta e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Caxias DATA Domingo, 30 de agosto de 2020 LOCAL Arena do Grêmio (RS) HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pela Globo (RS) na TV Aberta, e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real ,

Com a vantagem do empate após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, o Grêmio não tem problemas no elenco para a grande decisão. Isso porque Pepê e Diego Souza treinaram normalmente. No entanto, o técnico Renato Portaluppi adotou mistério sobre a escalação e pregou respeito ao adversário.

Mais times

"A gente vai da mesma forma que encaramos os primeiros 90 minutos, com muito respeito ao nosso adversário. Conseguimos uma pequena vantagem, que vamos esquecê-la no próximo domingo. Até porque a gente sempre enfrentou dificuldades contra o Caxias. Mas o importante é que o meu grupo está muito concentrado no que nos interessa", afirmouo treinador em entrevista coletiva.

Já o Caxias terá a missão de vencer o rival por 3 a 0 para ficar com o título, ou por 2 a 0 e levar a decisão às penalidades. Em coletiva dada à imprensa, o técnico Rafael Lacerda traçou a estratégia para tentar surpreender o rival.

"Fazer com que a bola não chegue tanto no Jean Pyerre, Maicon e Matheus. Mas vejo que nenhum time no está conseguindo. Vamos ver se a gente consegue montar uma estrategia. Eles organizam todo o Grêmio. Temos que tentar parar. Não é fácil, mas vamos conversar", disse.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei, Victor Ferraz, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez, Maicon, Lucas Silva, Jean Pyerre, Alisson, Pepê ( ), Isaque (Diego Souza).

Provável escalação do Caxias: Marcelo Pitol, Ivan, Laércio, Thiago Sales, Bruno Ré, Juliano, Carlos Alberto, Diogo Oliveira, Juninho Potiguar, Vinicius Baiano e Bruninho..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Caxias 0 x 2 Grêmio Campeonato Gaúcho 26 de agosto de 2020 0 x 0 Grêmio Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Sport Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020 19h (de Brasília) x Grêmio Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 19h (de Brasília)

CAXIAS

JOGO CAMPEONATO DATA Caxias 0 x 2 Grêmio Campeonato Gaúcho 26 de agosto de 2020 Ypiranga 0 x 0 Caxias Campeonato Gaúcho 27 de julho de 2020

Próximas partidas