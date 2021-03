Grêmio x Brasil-RS: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho; veja como acompanhar na internet

Grêmio e Brasil de Pelotas se enfrentam nesta quarta-feira (3), em Porto Alegre, a partir das 18h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Brasil de Pelotas DATA Quarta-feira, 3 de março de 2021 LOCAL Arena do Grêmio, Porto Alegre - BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio deve ir a campo com equipe reserva (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Focado na decisão da Copa do Brasil, o Grêmio vai mandar uma equipe completamente reserva, mas terá a presença de Renato Gaúcho no comando.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Vanderson, Rodrigues, Ruan e Bruno Cortez; Darlan e Lucas Silva; Everton, Pinares e Ferreira (Guilherme Azevedo); Isaque (Ricardinho).

BRASIL DE PELOTAS

Já o Brasil de Pelotas vem de derrota na primeira rodada e quer aproveitar a falta de entrosamento do rival para somar pontos.

Provável escalação do Salgueiro: Lucas, Dadinha, Ranieri, Leozão, Bruno Sena, Evandro, Moreilândia, Aruá, Daniel Passira, Emanuel e Alison.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 1 Palmeiras Copa do Brasil 28 de fevereiro de 2021 RB Bragantino 1 x 0 Grêmio Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Grêmio Copa do Brasil 7 de março de 2021 18h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

BRASIL DE PELOTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 0 x 1 Aimoré Campeonato Gaúcho 27 de fevereiro de 2021 Brasil de Pelotas 0 x 1 Vitória Série B 29 de janeiro de 2021

Próximas partidas