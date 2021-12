Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Com 96% de risco de queda, o Grêmio enfrenta o Atlético-MG, atual campeão, nesta quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV (exceto RS) e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Atlético-MG DATA Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Fabricio Vilarinho (GO) e Daniel Luis Marques (SP)

Quarto árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Auxiliar VAR: Oberto da Silva (PB)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, Arena do Grêmio. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

18º colocado na tabela com 40 pontos, o Grêmio pode ser rebaixado para a Série B nesta quinta-feira. Para isso não acontecer, precisa vencer o Atlético-MG e torcer por uma combinação de resultados.

Para o confronto decisivo, o técnico Vagner Mancini terá o retorno de Douglas Costa, mas não poderá contar com os zagueiros Geromel e Kannemann, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Ruan e Rodrigues são os mais cotados para assumirem a zaga.

Do outro lado, o Atlético-MG, campeão do Brasileirão e finalista da Copa do Brasil, irá poupar os seus principais jogadores, mas de acordo com o técnico Cuca, irá com compromisso pela vitória.

"Temos que respeitar o campeonato até o final. Envolve Cuiabá, Bahia, Juventude, disputas contra o rebaixamento, pela permanência. Depois, aí sim, vamos pensar no time da final da Copa do Brasil".

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Grando; Rafinha, Ruan, Rodrigues e Diogo Babosa; Thiago Santos (Sarará) e Lucas Silva; Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

Provável escalação do Atlético-MG: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 3 Atlético-MG Brasileirão 2 de dezembro de 2021 Atlético-MG 4 x 3 RB Bragantino Brasileirão 5 de dezembro de 2021

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Athletico-PR Copa do Brasil 12 de dezembro de 2021 17h30 (de Brasília) Athletico-PR x Atlético-MG Copa do Brasil 15 de dezembro de 2021 17h30 (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 0 São Paulo Brasileirão 2 de dezembro de 2021 Corinthians 1 x 1 Grêmio Brasileirão 5 de dezembro de 2021

