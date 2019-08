Grêmio x Athletico-PR: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira (14)

Pelo jogo de ida da semifinal da Copa do , x -PR entram em campo quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Arena, em Alegre. O duelo de volta está marcado apenas para o dia 4, do próximo mês, na Arena da Baixada. O classificado enfrenta quem passar de x . A partida terá transmissão da TV Globo, além do Sportv e Premiere. Aqui, na Goal Brasil, você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x DATA Quarta-feira, 14 de agosto LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, BRA HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto:Divulgação Grêmio)

A partida terá transmissão da TV Globo para todo o país, além do Sportv e Premiere. Aqui, na Goal Brasil, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRÊMIO

Com todo o time à disposição, o técnico Renato Gaúcho mantém mistério sobre a equipe titular para o início da disputa da .

Tardelli, dúvida por conta de dores nos tendões, participou normalmente das atividades durante a semana e não deve ser problema para o duelo de quarta. Por outro lado, André, tem a sua vaga ameaçada.

"Copa do Brasil é uma outra competição. O Athletico é um grande adversário, vem fazendo bons jogos. Vamos trabalhar para avançar à final", disse o treinador após a derrota para o no último final de semana.

Provável escalação: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Jean Pyerre e ; André (Diego Tardelli).

ATHLETICO-PR

Após conquistar a antiga na última semana, o Furacão voltará a utilizar a sua força máxima, depois de poupar os titulares na derrota para o por 2 a 1 no Brasileirão.

O técnico Tiago Nunes conta com apenas uma dúvida: Bruno Nazário, Nikão e Marcelo Cirino buscam disputam duas vagas no setor ofensivo.

Provável escalação: ; Jonathan, Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Nikão (Bruno Nazário); Marcelo Cirino, Rony e Marco Ruben.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Grêmio levou a melhor duas vezes, além de outros dois empates. O Furacão venceu apenas uma vez.

Em 2016, por outro lado, eles disputaram as oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de vencer na Arena da Baixada por 1 a 0, o Tricolor perdeu em casa pelo mesmo e a classificação saiu apenas nos pênaltis.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2018 Athletico-PR 2 x 1 Grêmio Brasileirão 2018 Grêmio 0 x 0 Athletico-PR Brasileirão 2017 Grêmio 0 x 0 Athletico-PR Brasileirão 2017 Athletico-PR 2 x 3 Grêmio Copa do Brasil 2017 Grêmio 4 x 0 Athletico-PR Copa do Brasil

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 3 Brasileirão 6 de agosto Flamengo 3 x 1 Grêmio Brasileirão 10 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Brasileirão 17 de agosto 21h (de Brasília) Grêmio x Palmeiras Libertadores 21 de agosto 21h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Athletico-PR Libertadores 31 de julho Shonan 0 x 4 Athletico-PR Copa Suruga 07 de agosto

Próximas partidas