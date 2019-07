Grêmio vence o Bahia e se mantém recordista em semifinais de Copa do Brasil

A equipe gaúcha levou a melhor no duelo de tricolores, e segue em busca do sexto título

Depois de um empate por um gol no jogo de ida contra o , o não sentiu a pressão de uma Fonte Nove lotada de torcedores: jogou melhor, dominou as ações ofensivas e com bola para bater a equipe de Salvador e avançar para a semifinal da Copa do 2019.

Alisson, no segundo tempo, aproveitou assistência do jovem Matheus Henrique e fez o único gol do encontro, disputado nesta quarta-feira (17).

Foi a primeira derrota do técnico Roger Machado para o time gaúcho desde que deixou o comando da equipe, em 2016. Um revés que também impediu o Bahia de, pela primeira vez, alcançar as semifinais do certame.

Do outro lado, contudo, não faltam semifinais no currículo: a vitória garantiu ao a sua 14ª participação na penúltima fase da . Nenhum clube esteve tantas vezes entre os quatro melhores do torneio – o , ainda nesta quarta, pode igualar.

A esperança dos gremistas é a de avançar até a final para igualar os seis títulos do , maior campeão da Copa do Brasil – e que também avançou às semifinais.