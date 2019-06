Grêmio vence Fortaleza, mas repete o seu pior início de Brasileirão desde 2003

Com oito pontos em oito rodadas e na 13ª colocação, o Tricolor Gaúcho repete o desempenho de 2011, o seu pior início de Brasileirão de pontos corridos

igualou o seu pior início de campanha na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Mesmo com a vitória sobre o na noite deste sábado (8), o time soma oito pontos em oito rodadas disputadas. O aproveitamento é mesmo obtido em 2011.

A campanha irregular do time neste início de torneio é o que justifica a má fase. Em oito rodadas, os comandados de Renaato Gaúcho conseguiram duas vitórias ( e Fortaleza), dois empates (Avaí e ) e quatro derrotas ( , , Ceará e ).

Com 11 gols tomados e nove marcados, a equipe tem 33,3% de aproveitamento e ocupa a 13ª colocação. A última vez que os gremistas apresentaram um início tão ruim foi em 2011. Na ocasião, a situação era semelhante. Os gaúchos tinham oito pontos em oito rodadas.

Apesar do momento ruim, o dia foi de celebração no Grêmio. O triunfo tirou o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Isso fez com que o lateral Leonardo demonstrasse alívio.

"Tirou um peso grande, sem dúvida. Nosso grupo não é time para estar na zona de rebaixamento. A gente trabalhou para sair de lá (zona de rebaixamento) antes da parada [para a ]. Tiramos um peso mesmo, mas tem outro jogo ainda antes da paralisação", disse à Rádio Guaíba.

Na quarta-feira (12), o Grêmio enfrentará o no Rio de Janeiro. Depois disso, o time de Alegre só volta a campo em julho, após a disputa da Copa América.