Grêmio vai para o jogo com desfalques, e resultado pode custar permanência de Felipão

Villasanti e Borja não jogam nesta quarta (06); caso o Tricolor vença, poderá sair da zona de rebaixamento pela primeira vez desde a segunda rodada

O drama do Grêmio de fugir da zona do rebaixamento pode ter fim na noite desta quarta-feira (06), quando o tricolor enfrenta o Cuiabá em casa. Com a derrota de ontem do Bahia para o Corinthians, uma vitória será suficiente para o clube do sul passar pelo menos uma noite fora do Z4, algo que não acontece desde a segunda rodada do Brasileiro.

É verdade que, para prolongar a sua permanência fora do Z4, a torcida terá que torcer para que o Santos não vença o São Paulo, no clássico desta quinta-feira (07). Caso contrário, o Grêmio volta à zona de rebaixamento.

A situação do clube, que já era dramática, se agravou mais ainda após a derrota para o Sport Recife, penúltimo colocado do Brasileiro. Bastava uma vitória diante dos pernambucanos e o tricolor estaria hoje fora da zona e tentando, na partida desta quarta contra o Cuiabá, aumentar a distância para longe dela.

“Foi constrangedor, não resta dúvida de que foi constrangedor. O Grêmio havia projetado fazer um jogo e conquistar uma vitória, que nos tiraria momentaneamente da zona do rebaixamento. Não era esperado esta derrota, mas aconteceu e agora, a cada etapa que se tem uma derrota que atrapalhe o processo de recuperação, a gente volta pra dentro, se recupera e organiza para ir em frente, não tem mais nada para fazer a não ser isto”, destacou o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, em entrevista para a Rádio Guaíba.

O tempo para recuperar o ânimo e preparar o time para o jogo desta noite foi curto, porém intenso, com muitas cobranças entre os jogadores, comissão técnica e dirigentes. No domingo, após a derrota para o Sport, ainda dentro do vestiário, ocorreu uma discussão forte em tom de cobrança entre os jogadores.

“Tivemos situações normais em um vestiário de frustração. O que ocorreu foi uma cobrança natural que faz parte, nada fora do limite comportamental. Significa uma indignação que faz parte destes momentos, e se não tiver indignação nestes momentos de derrota, aí sim que a gente pode colocar as barbas de molho”, destacou o presidente.

Publicamente, ninguém da direção confirma mas, uma derrota ou até mesmo um empate esta noite, pode significar mudanças profundas no departamento de futebol. Nos bastidores da Arena, os comentários dão conta de que um insucesso contra o Cuiabá pode levar a queda do técnico, Luiz Felipe Scolari, e do vice de futebol, Marcos Herrmann.

Em relação ao time que vai entrar em campo, Felipão não terá o volante Villasanti, convocado pela seleção paraguaia, e o centroavante Borja, que rompeu parcialmente um dos ligamentos do tornozelo esquerdo e será desfalque por pelo menos um mês. O volante Lucas Silva e Diego Souza deverão ser os substitutos.