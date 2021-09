Grêmio teve folga, protesto, padre, volta de renegados em preparação para pegar o Ceará

Adeus a Maicon foi um dos episódios mais surpreendentes de semanas nem tão tranquilas para voltar ao campo pelo Brasileirão

Iniciou nesta quinta-feira (9) a concentração do Grêmio para o jogo do próximo domingo (12), contra o Ceará, na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro 2021. A partida é encarada como uma decisão, na qual o Tricolor poderá definir se inicia a arrancada para fugir da zona de rebaixamento ou se vai aumentar mais as chances de cair pela terceira vez para a segunda divisão.

Foram duas semanas sem jogos dedicadas exclusivamente a treinamentos, algo raro para os times brasileiros, nas quais o técnico Luiz Felipe Scolari tentou corrigir os problemas de dentro de campo e também ajustar o lado psicológico dos jogadores que, a cada insucesso, apresentam um desequilíbrio emocional.

Neste período de duas semanas, entre descanso e treinamentos, aconteceu de quase tudo nos bastidores do Grêmio. Começou com três dias de folga para os jogadores após a derrota para o Corinthians, o que gerou muita irritação entre os torcedores.

O adeus de Maicon

Durante a folga, uma notícia caiu como uma bomba na Arena do Grêmio. O volante Maicon, chamado de capitão pelos jogadores e uma das lideranças do vestiário tricolor, pediu sua rescisão de contrato com o Grêmio.

O fato surpreendeu a muitos, menos os dirigentes, que já demonstravam um certo desconforto com a liderança que Maicon exercia dentro do vestiário.

Tabela ficou mais complicada

Sem atuar e acompanhando os concorrentes na fuga do Z4, o Grêmio viu a situação na tabela de classificação ficar mais crítica: o Bahia goleou o Fortaleza e se afastou do Z4; o América-MG venceu o Ceará e ultrapassou o Tricolor e o Sport acabou empatando com o Athlético-PR, resultados que foram suficientes para deixar o Grêmio na penúltima colocação.

Hoje, para sair da zona do rebaixamento, o Grêmio precisa de duas vitórias e torcer para que os times que estão à sua frente não vençam.

Se serve de consolo para os gremistas, o time ainda tem duas partidas atrasadas do primeiro turno. O problema é que estes jogos são contra Flamengo, que recentemente goleou o Grêmio por 4 a 0, na Copa do Brasil, e o Atlético-MG, líder do Brasileiro e forte candidato ao título.

Protesto forte

O atual momento tricolor vem gerando uma profunda irritação nos torcedores. No dia da reapresentação dos jogadores, após os três dias de folga, um forte protesto em frente ao CT Luiz Carvalho gerou pânico e medo nos jogadores, comissão técnica e dirigentes.

Pedras foram arremessadas no ônibus que levava os atletas para o treino. Também foram arremessadas pedras para dentro do CT e carros dos funcionários do clube foram depredados.

No lado de fora, o confronto de torcedores com a polícia terminou com quatro detidos e mais de trinta torcedores identificados pelo clube, que serão investigados pelo Ministério Público gaúcho. A direção suspendeu todas as torcidas organizadas por tempo indeterminado uma vez que foram as organizadas que incentivaram o protesto.

Benção contra a má fase

Este período de treinamentos ainda teve a presença de um padre no CT para rezar uma missa com os jogadores e um churrasco de confraternização entre atletas e a comissão técnica.

E como último ato preparatório para o jogo que é apontado como decisivo para iniciar a fuga do rebaixamento, o técnico Luiz Felipe Scolari convocou trinta e dois jogadores para a concentração, que iniciou na quinta-feira.

A volta de velhos conhecidos

As novidades foram os laterais Leonardo Gomes, que está há dois anos sem atuar, se recuperando de uma grave lesão no joelho, e Victor Ferraz, que até pouco tempo estava fora dos planos, assim como o atacante Everton, que a exemplo de Victor Ferraz, também estava fora dos planos do Grêmio.

As ausências da lista de concentrados são o meia Douglas Costa, a contratação mais badalada da temporada gremista e que novamente está no departamento médico se recuperando de uma lesão muscular, e o goleiro Adriel, que acabou sobrando da relação por ser o terceiro goleiro do grupo.