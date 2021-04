Grêmio tem Maicon e Geromel como reforços para a Copa Sul-Americana

Tiago Nunes terá seu primeiro jogo internacional pelo Grêmio contra o Lanús, nesta quinta (29); veja relacionados

O técnico gremista Tiago Nunes ganhou reforços importantes no Grêmio para o confronto contra o Lanús, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana . O zagueiro Geromel e o volante Maicon foram liberados pelo Departamento Médico e relacionados para a viagem à Argentina, onde o Tricolor joga nesta quinta-feira (29). Será o primeiro jogo internacional de Nunes no comando da equipe gaúcha.

Mesmo tendo jogo contra o Caxias , a ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, no próximo domingo (2), a ideia do treinador gremista é de colocar força máxima no compromisso deste meio de semana.

O zagueiro Kannemann ainda se recupera de dores no quadril e foi vetado pelo DM tricolor. Nesta temporada, o defensor argentino participou apenas de uma partida, no jogo da volta contra o Independiente Del Valle que definiu a eliminação tricolor da Libertadores da América.

O zagueiro Rodrigues, expulso na partida contra o La Equidad-COL, vai cumprir suspensão e também será desfalque no time gremista.

Confira a relação do Grêmio para encarar o Lanús: