Grêmio x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Arena, em Alegre, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x São Paulo DATA Quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Michael Correia (RJ)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Assistentes VAR: Braulio da Silva (SC) e Diogo Carvalho (RJ)

Grêmio busca a vantagem em casa / Foto: Divulgação Grêmio

A partida será transmitida ao vivo na RBS TV, na TV aberta, além do SporTV 2, e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser goleado e eliminado pelo Santos na Copa Libertadores, o Grêmio volta suas atenções para o duelo decisivo na Copa do .

Para o jogo contra o São Paulo, o técnico Renato Gaúcho terá cinco desfalques: Pinares, Luiz Fernando e Robinho, por já terem atuado por outros clubes, além de Alisson e Orejuela, no departamento médico.

Já David Braz e Maicon são tratados como dúvidas. enquanto Kannemman volta ao lado de Geromel.

Já o São Paulo, líder do Brasileirão, não terá desfalques por conta da Covid-19. A única dúvida do técnico Fernando Diniz é o atacante Luciano, com uma lesão na coxa esquerda.Tchê Tchê pode ser o seu substituto.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Darlan (Maicon); Ferreira, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano (Tchê Tchê) e Brenner.

A CAMPANHA DE GRÊMIO E SÃO PAULO NA COPA DO BRASIL

GRÊMIO NA COPA DO BRASIL 2020

Grêmio 1 x 0 Juventude - 29 de outubro de 2020

Juventude 0 x 1 Grêmio - 5 de novembro de 2020

Cuiabá 1 x 2 Grêmio - 11 de novembro de 2020

Grêmio 2 x 0 Cuiabá - 18 de novembro de 2020

SÃO PAULO NA COPA DO BRASIL 2020

3 x 3 São Paulo - 14 de outubro de 2020

São Paulo 2 (10) x (9) 2 Fortaleza - 25 de outubro de 2020

1 x 2 São Paulo - 11 de novembro de 2020

São Paulo 3 x 0 Flamengo - 18 de novembro de 2020

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA 4 x 1 Grêmio 16 de dezembro de 2020 Sport 1 x 1 Grêmio Campeonato Brasileiro 19 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Campeonato Brasileiro 27 de dezembro de 2020 20h30 (de Brasília) São Paulo x Grêmio 30 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 São Paulo Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020 São Paulo 3 x 0 Campeonato Brasileiro 16 de dezembro de 2020

Próximas partidas