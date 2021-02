Grêmio x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (14), pela 36ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Grêmio e São Paulo se enfrentam neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo d. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (exceto RS) e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Grêmio x São Paulo DATA Domingo, 14 de fevereiro de 2021 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS, BRA HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Sidmar dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Assistentes VAR: Lucas Paulo Torezin (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio só pensa na vitória contra o Tricolor / Foto: Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O SporTV (exceto RS) e o Premiere, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, às 20h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após a vitória sobre o Botafogo, o Grêmio entra em campo sem poder contar com Kannemann, que segue com desconforto muscular. David Braz e Paulo Miranda brigam por uma vaga.

Victor Ferraz e Diego Souza, que cumpriram suspensão na última rodada, retornam. Já Robinho, recuperado da Covid-19, também fica novamente à disposição.

AMANHÃ É #DiaDeGrêmio!



A partir das 20h30, enfrentaremos o São Paulo, na Arena, pela 36ª rodada do #Brasileirão2020.



Acompanhe os lances do jogo pela @GremioRadio! Sintonize na 90.3FM, a transmissão de gremista para gremista!



Do outro lado, o São Paulo, com 59 pontos e pressionado por uma vitória, terá quatro baixas em Porto Alegre: Pablo, Juanfran e Igor Gomes, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e Gabriel Sara, com lesão na coxa.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann (Paulo Miranda ou David Braz) e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê e Hernanes; Luciano e Carneiro (Vitor Bueno).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 3 Santos Campeonato Brasileiro 3 de fevereiro de 2021 Botafogo 2 x 5 Grêmio Campeonato Brasileiro 8 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Athletico-PR Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 18h15 (de Brasília) RB Bragantino x Grêmio Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 2 x 1 São Paulo Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021 São Paulo 1 x 1 Ceará Campeonato Brasileiro 10 de fevereiro de 2021

