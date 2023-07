Grêmio x São José ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Gauchão sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (16), pelo duelo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Neste domingo (16), em jogo válido pela partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho sub-20, o Grêmio recebe o São José no CFT Hélio Dourado para decisão de um dos finalistas do torneio. A partida começa às 15h (de Brasília), sem transmissão para tv e internet confirmada.

O primeiro jogo da disputa aconteceu em 08 de julho, quando o Tricolor gaúcho o Zequinha por 3 a 0, com dois de Gustavo e outro de Nathan. O outro lado da chave conta com Juventude e Monsoon FC, e o primeiro embate acabou 3 a 1 para o Juve.

Enquanto a equipe da casa já conquistou sete títulos (1996, 1999, 2000, 2005, 2006, 2007 e 2014) na história da competição, tendo sido vice em outras seis oportunidades (1991, 1992, 1994, 1998, 2012 e 2018), os visitantes vão em busca de sua primeira conquista, ficando na segunda posição em quatro situações (2005, 2006, 2014 e 2019).

Prováveis escalações

Grêmio: Cássio; Luiz Eduardo, João Pedro, Virery e Wesley; Ronald, Lian e Hiago; Pedro (Gustavo), Cheron e Nathan. Técnico: Airton Cesar.

São José: Edson; Vinicius, Cooper, Pety e João; Eduardo, Marquinhos e Gabriel; Santarem, Gabriel Silva e Robert. Técnico: Rodrigo Santos.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

São José

Sem desfalques confirmados.

Quando é?