Grêmio renova com Brenno; veja a duração do novo contrato e a trajetória do goleiro

Jovem de 22 anos se firmou como titular na temporada após Vanderlei e Paulo Victor perderem espaço

A direção do Grêmio confirmou nesta quarta-feira a renovação de contrato do goleiro Brenno, 22 anos. O novo vínculo do atleta com o clube agora vai até dezembro de 2024.

Natural da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, o novo titular do gol gremista chegou em 2016 para as categorias de base do tricolor, após boa participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, defendendo o Desportivo Brasil, time do interior paulista.

“Estou muito feliz com a renovação. É um privilégio e uma honra vestir uma camisa que nem a do Grêmio. Vou continuar trabalhando, dando o meu máximo para honrar a camisa do Grêmio, como sempre fiz e vou sempre fazer, dar o meu máximo para ajudar o Grêmio dentro de campo e este vai continuar sendo o meu objetivo”, destacou o goleiro.

DE CONTRATO RENOVADO!

Brenno sempre foi destaque nas equipes de base do Grêmio, chegando a ser convocado várias vezes para defender a seleção brasileira de base. O seu primeiro jogo na equipe profissional foi em 2019, um clássico Gre-Nal vencido pelo lado tricolor por 1 x 0, um verdadeiro teste de fogo em que Brenno sentiu o gosto de vencer o clássico nos profissionais sem ser vazado.

Para muitos gremistas, o goleiro segue o caminho já trilhado por Danrlei e Marcelo Grohe, nomes históricos no Grêmio e que venceram Libertadores e Copa do Brasil defendendo a meta tricolor.

Nesta temporada, Brenno desbancou goleiros experientes com Vanderlei e Paulo Victor e se firmou como titular absoluto e com atuações de destaque. O jovem já soma 18 jogos no time principal, com duas partidas pelo Brasileiro de 2019 e 16 jogos nesta temporada.