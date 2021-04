Grêmio recusa proposta canadense por Jean Pyerre; confira valores

Vancouver Whitecaps tentou contratar a revelação gremista, mas a proposta não agradou o clube brasileiro

O meia Jean Pyerre esteve próximo de trocar o Grêmio pelo Vancouver Whitecaps, time canadense que disputa a Major League Soccer (MLS). O jogador chegou a acertar salários e tempo de contrato, mas a proposta de US$ 6 milhões (R$ 32,7 milhões) para adquirir 50% do vínculo do atleta não agradou os dirigentes do Grêmio.

“A proposta não foi minimamente considerada pelo Grêmio. Como estava colocado, esta proposta contemplava duas partes, o jogador e o clube que quer contratar, mas não contemplava a terceira parte, no caso o Grêmio”, disse o vice de futebol gremista Marcos Hermann, em contato com a Goal.

Considerado como uma promessa de jogador extra-classe, o meia Jean Pyerre ainda não conseguiu confirmar a expectativa criada à época em que atuava na base gremista.

Jean Pyerre em ação contra o Internacional (FOTO: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A convicção em Jean Pyerre fez com que, em agosto de 2019, o clube prorrogasse o contrato com o meia até dezembro de 2023, aumentando a multa rescisória para 120 milhões de euros para evitar o assédio de clubes do exterior.

Porém, desde que subiu para o elenco principal, em 2017, o meia oscilou entre lesões musculares e polêmicas extracampo. As boas atuações foram ficando cada vez mais raras, até o ponto de perder a condição de titular para o contestado Thaciano, na decisão da Copa do Brasil, contra o Palmeiras.

Com a mudança na comissão técnica e a contratação do treinador Tiago Nunes, com quem Jean Pyerre trabalhou na categoria Sub-15 do Grêmio, as esperanças se renovam de que o meia possa finalmente provar que ele é o jogador que o Grêmio sempre imaginou.