Grêmio promete "jogar como se estivesse em casa", mas vive dificuldades como visitante em 2019

Matheus Henrique promete "Grêmio jogando como se estivesse em casa" contra o Palmeiras. Porém, tem aproveitamento baixo fora de seus domínios no ano

O entrará em campo na noite desta terça-feira (27) tentando a classificação para a semifinal da da América. Para isso, terá que fazer algo que tem sido difícil em 2019: vencer como visitante.

O Tricolor perdeu o jogo de ida por 1 a 0 em Alegre e tem que bater o no Pacaembu para chegar à semifinal do torneio continental. E há quem acredite que o time de Renato Gaúcho terá o mesmo desempenho fora de casa, mesmo que não seja algo tão comum no ano.

"Olha, cada time tem a sua forma de jogar. Não querendo dizer que a forma do Palmeiras é a pior, nem que a do Grêmio é a melhor, cada treinador tem a sua filosofia. A gente vai procurar trabalhar e fazer o que o Renato sempre pede para a gente, que é não mudar o nosso estilo. A gente vai chegar amanhã e jogar da mesma forma, como se a gente estivesse dentro de casa", declarou.

Em 14 jogos como visitante nos três principais campeonatos do ano - Campeonato Brasileiro, Copa do e Libertadores -, o Grêmio obteve quatro vitórias, seis empates e quatro derrotas. O aproveitamento é de 42,8% em jogos fora de seus domínios até aqui.

A principal conquista foi diante do (PAR), no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, os gaúchos bateram os paraguaios por 3 a 0. No entanto, já haviam vencido em Porto Alegre por 2 a 0. Por outro lado, o time encontrou algumas dificuldades quando atuou fora. Diante do Juventude, pela , por exemplo, não saiu de um empate sem gols.