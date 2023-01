Grêmio x Picos-PI ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (12), pela fase eliminatória da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Franca, Grêmio e Picos-PI duelam na tarde desta quinta-feira (12), às 12h45 (de Brasília), em Penápolis, pela fase eliminatória da Copinha de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Grêmio foi o primeiro colocado do grupo 8, com duas vitórias e um empate, além de ter marcado seis gols e sofrido um. Já encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo 7, com duas vitórias e uma derrota. O time piauiense anotou seis gols e sofreu sete.

Prováveis escalações

Escalação do provável Grêmio: Arthur, Cristiano, João PEdro, Viery, Wesley Costa, Hiago, Mila, Kauan, rubens, Zino e Pedro Clemente.

Escalação do provável Cruzeiro-AL: Diogo, Kaio, Guilhermy, Cauã, Andre Luis, Lenilson, Gabriel, Kauã, Luan, Eduardo e Jaciel.

Desfalques

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Picos-PI

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

O Grêmio nunca venceu a Copinha, mas bateu na trave duas vezes, ficando com o vice-campeonato em 1991 e 2020.

Quando é?