Grêmio pagou R$ 27 mi para se livrar de Tardelli e mais cinco. E mesmo assim economizou

Seis jogadores tiveram os seus valores expostos na reunião do conselho deliberativo do clube

A direção do Grêmio apresentou os demonstrativos contábeis e financeiros do segundo trimestre de 2021 na noite da última segunda-feira. Na apresentação, também divulgou valores que envolveram as rescisões recentes de seis jogadores do elenco profissional - entre gastos e economias. Atletas que foram contratados, mas que não deram a resposta esperada dentro de campo.

Atletas como o atacante Diego Tardelli, contratado em 2019 e que saiu em janeiro de 2020, tinha a receber mais de R$ 29 milhões de multa por quebra de contrato. Pelo acordo feito com a direção gremista o valor pago para o atacante foi de pouco mais R$ 4 milhões, com uma economia de mais de R$ 25 milhões.

Além de Diego Tardelli, os outros cinco jogadores que tiveram os seus valores expostos na reunião do conselho deliberativo foram o meia Thiago Neves, o centroavante André, o zagueiro David Braz e os goleiros Paulo Victor e Vanderlei. O gasto total nestas seis rescisões foi de R$ 27.512.291,43.

No parecer financeiro apresentado aos conselheiros, a direção defende que economizou mais de R$ 36 milhões nestas rescisões. A direção gremista também destacou, por meio do presidente Romildo Bolzan, que as finanças do clube seguem em um "equilíbrio significativo".

A apresentação foi seguida pelo parecer do Conselho Fiscal e a apresentação do relatório da Comissão de Finanças.

Confira os valores: