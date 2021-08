Grêmio oficializa contratação de Campaz, promessa do futebol colombiano

O Tricolor aguarda últimos obstáculos para anunciar oficialmente o jogador de 21 anos

O Grêmio oficializou na tarde desta terça-feira (24) a contratação do meia atacante Jaminton Campaz, 21 anos, que pertencia ao Deportes Tolima, da Colômbia. O jogador está em Porto Alegre desde a quinta-feira da semana passada, mas somente hoje o Tricolor gaúcho conseguiu superar os últimos obstáculos burocráticos junto ao Tolima para poder anunciar oficialmente o meia colombiano.

Considerado como uma das grandes promessas do futebol do seu país, Campaz vinha despertando o interesse de vários clubes do Brasil e também do exterior, mas a proposta gremista de quase quatro milhões de dólares foi a que seduziu os dirigentes do Tolima a negociar de maneira definitiva o meia com o Tricolor gaúcho. O vínculo de Campaz com o Grêmio vai até dezembro de 2025.

Campaz apareceu cedo para o futebol profissional, com 16 anos fez a sua estreia no time principal do Tolima, chegando a marcar um dos gols da vitória por 3 a 0 do time colombiano contra o Tigres. Pelo Tolima, Campaz atuou em 93 partidas e marcou 21 gols, conquistando dois Campeonatos Nacionais, em 2018 e 2021.

Além de se destacar pelo Tolima, o meia atacante Campaz também é destaque na seleção da Colômbia. Em 2017 foi convocado pela primeira vez para disputar Sul-Americano sub-17, disputado no Chile. Pela seleção principal da Colômbia o meia esteve este ano no Brasil, onde disputou a Copa América.