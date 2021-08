Grêmio oficializa as vendas de Matheus Henrique e Ruan; clube receberá R$ 90 milhões

A dupla foi comprado pelo Sassuolo, mas acordos são bastante diferentes; veja

A Direção do Grêmio confirmou as vendas do volante Matheus Henrique e do zagueiro Ruan para o Sassuolo, da Itália. A negociação divulgada pelo Tricolor da conta que Matheus Henrique irá por empréstimo até o dia 30 de junho de 2022, com obrigação de compra de 100% do vínculo econômico por parte do clube italiano no final do empréstimo.

Matheus Henrique, que estava com a Seleção Brasileira Olímpica, não irá mais jogar pelo Grêmio, devendo se apresentar no Sassuolo nos próximos dias.

Para o lugar de Matheus Henrique o Grêmio já contratou o volante paraguaio Mathías Villasanti, 24 anos, que estava no Cerro Porteño-PAR. Villasanti já está em Porto Alegre e vai assinar contrato por cinco anos com o tricolor gaúcho.

Grêmio comunica transações de Matheus Henrique e Ruan. O Clube agradece aos atletas pelos anos de dedicação vestindo as nossas cores e deseja um excelente desenvolvimento em suas carreiras. 🇪🇪 #CriaDeEldorado



— Grêmio FBPA (@Gremio) August 11, 2021

O zagueiro Ruan também teve 100% do vínculo econômico negociado com o Sassuolo-ITA, mas seguirá por empréstimo no Grêmio até o final desta temporada.

Na negociação o Grêmio ainda fica com 10% do valor de uma futura negociação de Matheus Henrique e Ruan.

A soma da venda de Matheus Henrique e Ruan vai render ao Grêmio o valor de 15 milhões de euros, aproximadamente 90 milhões de reais.