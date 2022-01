Grêmio na Copinha 2022: próximo jogo, classificação, onde assistir e mais informações

Atual vice campeão da Copinha, o Grêmio busca seu primeiro título na competição. O tricolor estreou com vitória sobre o Mixto por 2 a 0, no dia 3 de janeiro.

Sob o comando do ex-zagueiro Luis Eduardo, que faz a sua estreia no comando da equipe justamente nesta edição da Copinha, o time sub-20 do Grêmio enfrenta um grupo com Mixto, Castanhal e XV de Jaú. As melhores campanhas do tricolor na história da competição foram os vice-campeonatos em 1991 e 2020.

Qual o próximo jogo do Grêmio sub-20? Como está a classificação do Grupo 10, no qual está o time? Veja abaixo os detalhes do sub-20 do Grêmio, que busca o primeiro título do Imortal na competição.

Qual o próximo jogo do Grêmio na Copinha 2022?

O Grêmio fecha sua participação no Grupo 10 no próximo domingo (09), contra o XV de Jaú, no Estádio Zezinho Magalhães.

Confira a Classificação do Grupo do Grêmio na Copinha

POS. TIME PTS V E D GP GC SG 1º Grêmio 3 1 0 0 2 0 +2 2º Castanhal-PA 3 1 0 0 1 0 +1 3º XV de Jaú 0 0 0 1 0 1 -1 4º Mixto-MT 0 0 0 1 0 2 -2

Quais são os destaques do Grêmio para a Copinha 2022?

Os principais jogadores do Grêmio para a Copinha 2022 são o lateral-direito Lucas Kawan, que é considerado o lateral titular da seleção sub-20 e já esteve no time de transição do Grêmio na campanha do título do Brasileiro de Aspirantes; o lateral-esquerdo Cuiabano, visto como um lateral muito ofensivo; o meia-atacante Rubens, canhoto que teve sete gols marcados e três assistências pelo time sub-20 em 2021; o atacante Kauan Kelvin, que completará 17 anos em 2022, mas já pulou etapas para ganhar experiência na Copa São Paulo.