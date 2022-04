Grêmio inicia segundo processo de reformulação do elenco para a Série B

Após a conquista do Campeonato Gaúcho, a direção do Grêmio dará continuidade à reformulação no grupo de jogadores, visando o início da Série B do Campeonato Brasileiro.



As modificações tiveram início na comissão técnica no começo do ano, com a demissão de Vagner Mancini e a contratação de Roger Machado, troca que aconteceu durante o Campeonato Gaúcho.



Dos jogadores que começaram a temporada de 2022, dois já deixaram o clube, o lateral direito Orejuela, que retornou ao Grêmio no início deste ano, mas já foi repassado para o Athletico-PR, e o centroavante Diego Churín, que foi liberado após a conquista do Gauchão para atuar no Atlético-GO.



Agora, uma nova leva de dispensas irá ocorrer até o dia 12 de abril, data que se encerra a janela para contratar e repassar jogadores dentro do mercado brasileiro.



O meia atacante Rildo despertou interesse do CRB e deve definir esta semana a sua transferência para o time alagoano.



Os meio campistas Pedro Lucas e Victor Bobsin e o atacante Vini Paulista também estão de saída do Grêmio. Os três já foram avisados que estão fora dos planos do técnico Roger Machado e serão emprestados para outros clubes.



Quem chega para a Série B



A reformulação da direção não é feita só de saídas. Além dos jogadores contratados no início desta temporada, o Grêmio tem mais quatro jogadores que não atuaram no Campeonato Gaúcho e que irão estrear pelo tricolor na Série B do Brasileiro.



Um deles é o lateral Edílson, de 35 anos, que irá iniciar a sua quarta passagem pelo tricolor gaúcho. O atleta conquistou pelo clube a Copa do Brasil de 2016 e a Libertadores de 2017.



O lateral direito Rodrigo Ferreira, de 27 anos, que pertence ao Mirassol-SP, chega por empréstimo até o final deste ano para o Grêmio.



Já o meia atacante Gabriel Teixeira, de 22 anos, também defenderá o Grêmio por empréstimo, já que pertence ao Fluminense.



E o outro reforço é o centroavante Elkeson, de 32 anos, que estava livre no mercado desde a sua saída do Guangzhou Evergrande, da China, em dezembro do ano passado. O atacante, que volta a atuar no futebol brasileiro após nove anos, é a principal contratação gremista para a disputa da Série B.



“A tendência é que até o dia 12 de abril o Grêmio não contrate mais ninguém. Mas, para a janela do meio do ano, é possível que possa ser feita mais alguma contratação. A ideia do técnico Roger Machado é de trabalhar com um grupo de no máximo 28 jogadores de linha, além dos goleiros”, destacou Denis Abrahão, vice de futebol gremista.