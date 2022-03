Grêmio inicia nova reformulação no elenco; veja quem chega e quem pode sair

A direção gremista não vai esperar o final do Campeonato Gaúcho para começar a fazer mudanças no grupo de jogadores visando a disputa da série B.

Desde a chegada do técnico Roger Machado os dirigentes do futebol tricolor iniciaram uma nova investida no mercado para reforçar o elenco. Um goleiro experiente, um lateral direito, um meia articulador e um atacante são as prioridades do Grêmio.

Após a derrota no clássico GreNal, o vice de futebol Dênis Abrahão admitiu que o tricolor está no mercado e que já tem duas grandes contratações encaminhadas, mas para não atrapalhar as negociações os nomes são mantidos em sigilo.

Um destes jogadores é o do atacante Tetê, 22 anos, que é formado nas categorias de base do Grêmio e aos 18 anos foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Devido a guerra entre Ucrânia e Rússia os clubes ucranianos estão repassando por empréstimo os seus atletas, no caso de Tetê o empréstimo seria até o final de 2022.

Enquanto os reforços não chegam, a direção está tratando de liberar os atletas que não serão aproveitados pelo técnico Roger Machado no Campeonato Brasileiro. São os casos do zagueiro Ericson, do volante Matheus Frizzo e do atacante Wesley. Os três serão repassados por empréstimo para a Chapecoense após a disputa do Gauchão, com o Grêmio pagando parte do salário dos três jogadores.