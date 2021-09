Grêmio ingressa com mandado de segurança e tenta cassar liminar do Flamengo

O Tricolor tenta "última cartada" para impedir presença de público no confronto

O Grêmio protocolou no STJD, no início da tarde desta terça-feira (14), um mandado de garantia para que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva defina ainda hoje, ou no mais tardar na quarta-feira, antes do jogo contra o Flamengo, se a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil terá ou não presença de torcedores.

Esta foi mais uma tentativa para que a liminar que o Flamengo conquistou junto ao STJD seja cassada e a partida de amanhã, no Maracanã, aconteça sem a presença de público.

“Ingressamos com um mandado de garantia para que o STJD defina se o jogo desta quarta pode ou não ter torcida. Mas dados os fatos até o momento não saberemos se teremos êxito nesta tentativa de fazer valer o regulamento da competição”, destacou Nestor Hein, diretor jurídico do Grêmio, em contato com a reportagem da Goal.

O departamento jurídico gremista sabe que dificilmente terá sucesso nesta empreitada de barrar a presença de público no jogo desta quarta-feira.

O Grêmio também consultou a CBF sobre a possibilidade de não entrar em campo caso o Flamengo coloque torcida no jogo. A orientação da entidade máxima do futebol brasileiro é de que o Grêmio participe normalmente do jogo, mesmo que o Flamengo jogue com torcida, contrariando o próprio regulamento da Copa do Brasil.

Grêmio vai escalar time misto

O departamento de futebol gremista já havia definido no final de semana que o time gremista irá jogar, independentemente de ter ou não torcida no Maracanã. Tendo que reverter um resultado de quatro a zero contra, o técnico Luiz Felipe Scolari vai escalar um time misto para este jogo da volta, preservando alguns titulares que nem viajaram para o Rio de Janeiro.

O meia Jean Pyerre, com conjuntivite, é a nova baixa gremista. O jogador foi vetado pelo departamento médico e ficou em Porto Alegre. Vanderson, suspenso por cartão vermelho, também será desfalque. O atacante Ferreira, que saiu de campo contra o Ceará sentindo uma pancada no tornozelo, foi preservado e também não viajou para o Rio de Janeiro.